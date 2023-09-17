Герасимов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1973

Дочь: Григорчикова Герасимова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Герасимов Иванова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимов Иванова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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