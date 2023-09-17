Герасимов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1973
Дочь: Григорчикова Герасимова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Герасимов Иванова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно