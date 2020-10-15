(Хасянова) Разия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасянова) Разия

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1935

Дата смерти

15.10.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935

Отец: Сибгатуллин Хасян

Мать: Марьям

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башаров Равиль Абдрахманович

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка, ул. Кооперативная дом.62
Рождение ребёнка
08.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башаров Равиль Абдрахманович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башаров Равиль Абдрахманович

Смерть
15.10.2020
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