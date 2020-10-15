(Хасянова) Разия
Место рождения
Дата рождения05.08.1935
Дата смерти15.10.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935
Отец: Сибгатуллин Хасян
Мать: Марьям
Рождение ребёнка
12.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башаров Равиль Абдрахманович
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка, ул. Кооперативная дом.62
Рождение ребёнка
08.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башаров Равиль Абдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2020