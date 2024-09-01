Хабибрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибрахман

Место рождения

республика Татарстан

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Нигмэтжан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифэ

Рождение ребёнка
?.06.1926

Дочь: Халикова (Хабибрахманова) Кавия Хабибрахман кызы

Мать ребёнка: Гарифэ

Смерть
03.01.1973
Таш-Чишма, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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