Хабибрахман
Место рожденияреспублика Татарстан
Дата рождения1888
Дата смерти03.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Нигмэтжан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарифэ
Рождение ребёнка
?.06.1926
Дочь: Халикова (Хабибрахманова) Кавия Хабибрахман кызы
Мать ребёнка: Гарифэ
Смерть
03.01.1973
Таш-Чишма, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)