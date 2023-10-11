Осипов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.2004
Дочь: Осипова Арина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности