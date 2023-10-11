Осипов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Юрий Александрович

Осипов Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.2004

Дочь: Осипова Арина Юрьевна

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Рождение ребёнка
20.04.2023

Сын: Осипов Владимир Юрьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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