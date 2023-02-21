Жуков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1903

Дата смерти

09.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1931 по 1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1931
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
09.10.1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область