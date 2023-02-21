Жуков Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1903
Дата смерти09.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1968
Место жительства
По 1931
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
09.10.1968