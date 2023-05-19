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Романова София Сергеевна

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

?.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941

Отец: Романов Сергей Романович

Мать: Романова Валентина Алексеевна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК