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Романова София Сергеевна
Романова София Сергеевна
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Место рождения
Кабалина
, Яранский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
?.08.1941
Пол
Женский
Отец
Романов Сергей Романович
1913 г.р.
Мать
Романова Валентина Алексеевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941
Отец:
Романов Сергей Романович
Мать:
Романова Валентина Алексеевна
Кабалина
, Яранский уезд, Вятская губерния
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