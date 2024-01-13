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Надточий Алексей Михайлович

Место рождения

г. Алма-Ата

Дата рождения

04.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1972

Отец: Надточий Михаил Олегович

Мать: Надточий Татьяна Тимофеевна

г. Алма-Ата
Место жительства
1974
п. Ингичка, Узбекистан
Место жительства
1976
п. Белая Зима, г. Иркутск
Место жительства
1977
п. Новомальтинск, Усолье-Сибирское
Место жительства
1980
Усолье-Сибирское
Место жительства
1981
г. Шелехов
Образование
12.06.1987
г. Шелехов
Образовательное учреждение: средняя школа №3 Уровень образования: неполное среднее образование
Образование
17.06.1989
Образовательное учреждение: средняя школа №3 Уровень образования: среднее
Рождение ребёнка
26.08.1993

Сын: Надточий Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Надточий Оксана Александровна

г. Шелехов
Образование
25.04.1994
г. Иркутск
Образовательное учреждение: Иркутский Государственный Технический Университет Специальность: металлургия цветных металлов Уровень образования: высшее
Развод
19.07.2001

Жена: Надточий Оксана Александровна

г. Шелехов
Бракосочетание
23.07.2004

Жена: Надточий Светлана Борисовна

г. Шелехов
Место жительства
29.11.2004
г. Каменск - Уральский
ул. Кирова, дом 29, кв 259
Рождение ребёнка
27.02.2005

Сын: Надточий Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Надточий Светлана Борисовна

г. Каменск - Уральский
Место жительства
19.07.2006
г. Шелехов
1 квартад, дом 7, кв 51
Рождение ребёнка
30.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надточий Светлана Борисовна

г. Шелехов
Место жительства
21.04.2010
г. Москва
ул. Б.Набережная, 11к1, кв 8
Рождение ребёнка
18.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надточий Светлана Борисовна

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надточий Оксана Александровна

Место жительства
Неизвестно
г. Москва
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