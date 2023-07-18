Чиков Мирон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикова (Миленьких) Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Чикова (Миленьких) Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно