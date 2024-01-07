Владимирова (Галимуллина) Айгуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.2022
Дочь: Владимирова Нина Витальевна
Отец ребёнка: Владимиров Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Илья Витальевич
Отец ребёнка: Владимиров Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Майя Витальевна
Отец ребёнка: Владимиров Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиров Виталий