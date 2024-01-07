Владимирова (Галимуллина) Айгуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова (Галимуллина) Айгуль

Владимирова (Галимуллина) Айгуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.2022

Дочь: Владимирова Нина Витальевна

Отец ребёнка: Владимиров Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Илья Витальевич

Отец ребёнка: Владимиров Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Майя Витальевна

Отец ребёнка: Владимиров Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Виталий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close