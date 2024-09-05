Дудка Дмтрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюба (Дудка) Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Опанасенко (Дудка) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Дудка Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дудка Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Дудка Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дудка Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дудка Мария Даниловна
Смерть
После 1797