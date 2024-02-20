Агафьина (Богданова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафьина (Богданова) Анна Григорьевна

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Место рождения

с.Сцепное, Воронежская обл. Задонский р-н

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

18.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Богданов Григорий

Мать: Богданова Евдокия

с.Сцепное, Воронежская обл. Задонский р-н
Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Гордеева Валентина

Отец ребёнка: Агафьин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Гордеева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Агафьин Василий Дмитриевич

Смерть
18.05.1981
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