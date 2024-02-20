Агафьина (Богданова) Анна Григорьевна
Место рожденияс.Сцепное, Воронежская обл. Задонский р-н
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти18.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: Богданов Григорий
Мать: Богданова Евдокия
с.Сцепное, Воронежская обл. Задонский р-н
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Гордеева Валентина
Отец ребёнка: Агафьин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Гордеева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Агафьин Василий Дмитриевич
Смерть
18.05.1981