Шурыгин Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1972
Бракосочетание
27.02.1993
Рождение ребёнка
08.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
13.05.1999
Сын: Шурыгин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
25.01.2015
Сын: Шурыгин Матвей Александрович
Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна
Развод
28.02.2017