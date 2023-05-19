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Шурыгин Александр Валерьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1972

Отец: Шурыгин Валерий Александрович

Мать: Шурыгина Лидия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.02.1993

Жена: Шурыгина Оксана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1999

Сын: Шурыгин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.2015

Сын: Шурыгин Матвей Александрович

Мать ребёнка: Шурыгина Оксана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
28.02.2017

Жена: Шурыгина Оксана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва