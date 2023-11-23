Сеславинский Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1778
Отец: (сеславинский) Иван Иванов
Мать: Екатерина Иосифова
Сеславинский Алексей Иванович (1778 — ?) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в 1791 году определен пономарем в то же се... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Смоленская Евгения Алексеева
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сеславинский Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно