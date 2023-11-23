Сеславинский Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеславинский Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: (сеславинский) Иван Иванов

Мать: Екатерина Иосифова

Сеславинский Алексей Иванович (1778 — ?) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в 1791 году определен пономарем в то же се... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Смоленская Евгения Алексеева

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сеславинский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Сеславинская Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеславинская Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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