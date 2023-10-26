Нефедов Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедов Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.2017

Дочь: Нефедова Олеся

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2021

Дочь: Нефедова София Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2023

Дочь: Нефедова Кристина Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

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