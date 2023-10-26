Нефедов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.2017
Дочь: Нефедова Олеся
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2021
Дочь: Нефедова София Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2023
Дочь: Нефедова Кристина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности