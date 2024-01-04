Лопатин Семен Фокеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1899
Дата смерти14.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1899
Рождение ребёнка
21.11.1925
Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.07.1927
Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.02.1929
Сын: Лопатин Аркадий Семенович
Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Лопатина Римма Семеновна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна
Смерть
14.01.1945
Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Гумбинненский р-н, Маттишкемен, западная окраина
Семен Фокеевич погиб в бою у местечка Маттишкемен и первично захоронен в этом населенном пункт, точное место перезахоронения пока не известно, предположительно п. Ясная Поляна.