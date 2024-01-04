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Лопатин Семен Фокеевич

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.02.1899

Дата смерти

14.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1899

Отец: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Мать: Лопатина Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1925

Сын: Лопатин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1927

Сын: Лопатин Петр Семенович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.02.1929

Сын: Лопатин Аркадий Семенович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Лопатина Римма Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Спиридоновна

Смерть
14.01.1945
Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Гумбинненский р-н, Маттишкемен, западная окраина
Семен Фокеевич погиб в бою у местечка Маттишкемен и первично захоронен в этом населенном пункт, точное место перезахоронения пока не известно, предположительно п. Ясная Поляна.
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