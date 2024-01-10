Рабинович Григорий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович Григорий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956

Отец: не указан

Мать: Рабинович Мина Аароновна

Рождение ребёнка
09.08.2002

Сын: Рабинович Аарон Григорьевич

Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
15.11.2004

Дочь: Рабинович Анна-Адель Григорьевна

Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
23.12.2008

Дочь: Пластун София-Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блиндер Екатерина

Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна

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