Рабинович Григорий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956
Отец: не указан
Мать: Рабинович Мина Аароновна
Рождение ребёнка
09.08.2002
Сын: Рабинович Аарон Григорьевич
Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
15.11.2004
Дочь: Рабинович Анна-Адель Григорьевна
Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
23.12.2008
Дочь: Пластун София-Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блиндер Екатерина
Мать ребёнка: Рабинович Анастасия Борисовна