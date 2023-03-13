Трухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Мать ребёнка: ?

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
в 1910 написана как Гликерия
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно