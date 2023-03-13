Трухин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Мать ребёнка: ?
Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
в 1910 написана как Гликерия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно