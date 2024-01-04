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Исхак Имангулов

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Имангул Туктагулов

Мать: Гумизар

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1855

Сын: Гизатулла Исхак Улы

Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гибадулла Исхак Улы

Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1867

Сын: Зиннатулла

Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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