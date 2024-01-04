Исхак Имангулов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Имангул Туктагулов
Мать: Гумизар
Рождение ребёнка
29.10.1855
Сын: Гизатулла Исхак Улы
Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гибадулла Исхак Улы
Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы
Рождение ребёнка
16.10.1867
Сын: Зиннатулла
Мать ребёнка: Минлигел Биктимир Кызы
Смерть
Неизвестно