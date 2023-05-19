Куранова (Елизарова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смерти07.07.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1907 ст.
Жених: старший урядник Андрей Иванович Куранов -24,5 лет Невеста: казачка Мария Михайловна Елизарова -19 лет, девица Поручители: казаки Евгений Матвеевич Абальянин, Михаил Адрианович Баранов, Иван Ива... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1908 ст.
Дочь: Куранова Зиновия Андреевна
Отец ребёнка: Куранов Андрей Иванович
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Стефановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 64 номер 157
Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Куранов Андрей Иванович
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 56 номер 137
Смерть
07.07.1912 ст.
Умерла от туберкулеза легких в возрасте 23 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 29 номер 51