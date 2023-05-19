Куранова (Елизарова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Елизарова) Мария Михайловна

Куранова (Елизарова) Мария Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

07.07.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.07.1907 ст.

Муж: Куранов Андрей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: старший урядник Андрей Иванович Куранов -24,5 лет Невеста: казачка Мария Михайловна Елизарова -19 лет, девица Поручители: казаки Евгений Матвеевич Абальянин, Михаил Адрианович Баранов, Иван Ива... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1908 ст.

Дочь: Куранова Зиновия Андреевна

Отец ребёнка: Куранов Андрей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Стефановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 64 номер 157
Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.

Сын: Куранов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Куранов Андрей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 56 номер 137
Смерть
07.07.1912 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от туберкулеза легких в возрасте 23 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 29 номер 51