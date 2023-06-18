Зенова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939
Отец: Зенов Иван Павлович
Мать: Зенова Клавдия Макаровна
Рождение ребёнка
02.06.1960
Сын: Комаров Виктор Викторович
Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
10.09.1961
Сын: Комаров Александр Викторович
Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1965
Дочь: Комарова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович