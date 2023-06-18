Зенова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенова Надежда Ивановна

Зенова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: Зенов Иван Павлович

Мать: Зенова Клавдия Макаровна

Рождение ребёнка
02.06.1960

Сын: Комаров Виктор Викторович

Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
10.09.1961

Сын: Комаров Александр Викторович

Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
20.03.1965

Дочь: Комарова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Комаров Виктор Фёдорович