Буйлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйлов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1953

Дата смерти

16.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2004