Буйлов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1953
Дата смерти16.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2004