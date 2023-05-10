Мальгин Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Андрей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мальгин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Мальгина Евдиния (Евгения) Степановна

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Евдиния (Евгения) Степановна

Смерть
Неизвестно
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область