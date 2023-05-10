Мальгин Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мальгин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Мальгина Евдиния (Евгения) Степановна
Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область