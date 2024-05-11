Корчагин Григорий Иванович
Место рожденияс. Быкасово, Рязанская обл. Российская Федерация
Дата рождения06.02.1927
Дата смерти05.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Быкасово, Рязанская обл. Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.09.1965
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна
г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. Российская Федерация
Смерть
05.12.1990
г.Москва, Российская Федерация