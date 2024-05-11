Корчагин Григорий Иванович 06.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корчагин Григорий Иванович

Место рождения

с. Быкасово, Рязанская обл. Российская Федерация

Дата рождения

06.02.1927

Дата смерти

05.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
06.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Быкасово, Рязанская обл. Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.09.1965

Жена: Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна

г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. Российская Федерация
Смерть
05.12.1990
г.Москва, Российская Федерация

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