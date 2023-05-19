Нагобетов Артем
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти05.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Нагобетов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Нагобедов Григорий
Мать ребёнка: Нагобетова Устинья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Нагобетова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагинова Анна
Мать ребёнка: Нагобетова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагобетова Устинья
Смерть
05.03.1943