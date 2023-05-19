Нагобетов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагобетов Артем

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1876

Дата смерти

05.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Нагобетов ?

Мать: ?

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нагобедов Григорий

Мать ребёнка: Нагобетова Устинья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Нагобетова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагинова Анна

Мать ребёнка: Нагобетова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагобетова Устинья

Смерть
05.03.1943