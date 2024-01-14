Нестеров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.2022

Сын: Нестеров Илья Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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