Нестеров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.2022
Сын: Нестеров Илья Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности