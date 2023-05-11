Фараонова Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1961
Сын: Фараонов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Фараонов Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1970
Сын: Фараонов Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Фараонов Евгений Андреевич
Смерть
Неизвестно