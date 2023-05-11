Фараонова Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фараонова Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1961

Сын: Фараонов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Фараонов Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
06.06.1970

Сын: Фараонов Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Фараонов Евгений Андреевич

Смерть
Неизвестно