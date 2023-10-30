(Бурсова) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурсов Владимир
Мать: Бурсова Валентина
Россия
Бракосочетание
27.07.1991
Муж: Липчанский Сергей
Россия ст. Федоровская, Абинского района, Краснодарского края
Рождение ребёнка
26.04.1992
Сын: Липчанский Илья
Отец ребёнка: Липчанский Сергей
Рождение ребёнка
1997
Отец ребёнка: Липчанский Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Липчанский Сергей