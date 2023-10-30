(Бурсова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурсова) Людмила

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурсов Владимир

Мать: Бурсова Валентина

Россия
Бракосочетание
27.07.1991

Муж: Липчанский Сергей

Россия ст. Федоровская, Абинского района, Краснодарского края
Рождение ребёнка
26.04.1992

Сын: Липчанский Илья

Отец ребёнка: Липчанский Сергей

Рождение ребёнка
1997

Сын: Липчанский Константин

Отец ребёнка: Липчанский Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Липчанский Сергей

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