(Головина) Александра Наумовна (Фёдоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головина) Александра Наумовна (Фёдоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Головин Виктор Емельянович

Отец ребёнка: Головин Емельян Варфоломеевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Головин Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Головин Емельян Варфоломеевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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