(Головина) Александра Наумовна (Фёдоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1916
Сын: Головин Виктор Емельянович
Отец ребёнка: Головин Емельян Варфоломеевич
Рождение ребёнка
30.10.1918
Отец ребёнка: Головин Емельян Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно