Яроцкий Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Яроцкая Иванова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Шахова Яроцкая Нина Максимовна
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно