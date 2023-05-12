Яроцкий Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яроцкий Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Е
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Яроцкая Иванова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Шахова Яроцкая Нина Максимовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно