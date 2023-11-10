Абдульмакарим Аюпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдульмакарим Аюпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Аюп

Мать: Гыйзильземаль Хабибуллина

Смерть
1851
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