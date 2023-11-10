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Абдульмакарим Аюпов
Абдульмакарим Аюпов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1848
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Аюп
Около 1829 г.р.
Мать
Гыйзильземаль Хабибуллина
Около 1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец:
Аюп
Мать:
Гыйзильземаль Хабибуллина
Смерть
1851
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