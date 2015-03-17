Кувшинов Ярослав Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинов Ярослав Игорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2015

Отец: Кувшинов Игорь Алексеевич

Мать: Кувшинова Евгения

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