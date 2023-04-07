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Соколова Анастасия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович

Рождение ребёнка
?.06.1914

Дочь: Щепеткова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Степан Аристархович

Смерть
Неизвестно