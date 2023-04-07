Соколова Анастасия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович
Рождение ребёнка
?.06.1914
Дочь: Щепеткова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Соколов Степан Аристархович
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно