Ефимов Григорий Ефимович Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимов Григорий Ефимович

Место рождения

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Ефим

Мать: не указана

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Григорьев (Ефимов) Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1918

Сын: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Ефимов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Язева (Ефимова) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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