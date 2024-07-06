Ефимов Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1918
Сын: Григорьев (Ефимов) Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
16.07.1918
Сын: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Ефимов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Язева (Ефимова) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Смерть
Неизвестно