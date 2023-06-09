Оводова (Лебедева) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Лебедев Павел
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Куц Маргарита Витальевна
Отец ребёнка: Оводов Виталий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Оводов Константин Витальевич
Отец ребёнка: Оводов Виталий
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Исхакова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Оводов Константин Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оводов Виталий
Смерть
2012