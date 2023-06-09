Оводова (Лебедева) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оводова (Лебедева) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Лебедев Павел

Мать: Бурминская Агрофена Никифоровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Куц Маргарита Витальевна

Отец ребёнка: Оводов Виталий

Рождение ребёнка
1958

Сын: Оводов Константин Витальевич

Отец ребёнка: Оводов Виталий

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Исхакова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Оводов Константин Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оводов Виталий

Смерть
2012