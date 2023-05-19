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Чернов Александр Александрович

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

23.01.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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1980 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953

Отец: Чернов Александр Пименовч

Мать: Чернова Анисия Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1980

Сын: Чернов Антон Александрович

Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика