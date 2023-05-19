Чернов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения23.01.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953
Рождение ребёнка
09.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1980
Сын: Чернов Антон Александрович
Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Наталья Ивановна