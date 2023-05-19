Астахова Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Давидовна
Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Влас Давидович
Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Терентий Давидович
Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Давидовна
Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно