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Астахова Дарья Трофимовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Давидовна

Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пентюхин Семен Давидович

Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Влас Давидович

Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Терентий Давидович

Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Давидовна

Отец ребёнка: Астахов Давид Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Давид Феоктистович

Смерть
Неизвестно