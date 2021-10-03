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Юдина (Волкова) Раиса Исааковна
Юдина (Волкова) Раиса Исааковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
03.10.2021
Пол
Женский
Отец
Волков Иссак
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Волков Иссак
Мать:
?
Смерть
03.10.2021
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