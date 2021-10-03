Юдина (Волкова) Раиса Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Волкова) Раиса Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.10.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Иссак

Мать: ?

Смерть
03.10.2021