Стефанида Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.02.1835
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
1835
Рытицы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно