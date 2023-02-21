Петров Андрей Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Андрей Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1966

Дочь: Терентьева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1968

Сын: Петров Валерий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно