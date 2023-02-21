Петров Андрей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1966
Дочь: Терентьева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1968
Мать ребёнка: не указана
Золотуха, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно