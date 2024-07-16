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Романов Сергей Александрович

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984

Отец: не указан

Мать: Романова Ирина Романовна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2009

Сын: Романов Данил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.2015

Сын: Романов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.2015

Дочь: Романова Ника Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.2018

Сын: Романов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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