Романов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения18.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984
Отец: не указан
Мать: Романова Ирина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2009
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2015
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2015
Дочь: Романова Ника Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.2018
Мать ребёнка: не указана