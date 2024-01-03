Рочева (Сергеева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева (Сергеева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Рочев Симеон Тихонович

Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев

Архангельская губерния Печорский уезд Деревня Гам
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Тихоновна

Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Ефим Тихонович

Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев

Смерть
Неизвестно
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