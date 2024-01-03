Рочева (Сергеева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1904
Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев
Архангельская губерния Печорский уезд Деревня Гам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Тихоновна
Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рочев Ефим Тихонович
Отец ребёнка: Рочев Тихон Алексеев
Смерть
Неизвестно