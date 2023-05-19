Кривоношкова Мария Ивановна (Степановна)

Кривоношкова Мария (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоношкова Мария (Степановна)

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Иван

Мать: не указана

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Смерть
Неизвестно