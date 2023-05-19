Кривоношкова Мария Ивановна (Степановна)

Кривоношкова Мария (Степановна)
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно