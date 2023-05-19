Дедова Агафья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Агафья Никифорова

Место рождения

Каменка, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Дедов Борис Зотов

Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Дедов Иван Зотов

Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Дедов Савелий Зотов

Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Изот Константинов

Смерть
Неизвестно