Дедова Агафья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Дедов Борис Зотов
Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Дедов Иван Зотов
Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Дедов Савелий Зотов
Отец ребёнка: Дедов Изот Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно