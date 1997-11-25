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Стоянов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Чадыр-Лунга, Автономное территориальное образование Гагаузия

Дата рождения

07.10.1931

Дата смерти

25.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931

Отец: Стоянов Дмитрий Михайлович

Мать: Стоянова Парасковия Геогриевна

Чадыр-Лунга, Автономное территориальное образование Гагаузия
Рождение ребёнка
04.06.1957

Сын: Стоянов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна

Чадыр-Лунга, Автономное территориальное образование Гагаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стоянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стоянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стоянова Надежда Николаевна

Смерть
25.11.1997
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