Стоянов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1931
Дата смерти25.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931
Рождение ребёнка
04.06.1957
Сын: Стоянов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стоянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стоянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Стоянова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1997