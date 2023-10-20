Крамаренко (Минова) Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1961
Рождение ребёнка
13.06.1981
Дочь: Зверева Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Крамаренко Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1983
Дочь: Буряк Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: Крамаренко Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пос.Курумоч, Самарская область, Россия