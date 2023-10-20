Крамаренко (Минова) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко (Минова) Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1961

Отец: Минов Алексей Михайлович

Мать: Минова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
13.06.1981

Дочь: Зверева Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Крамаренко Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
12.02.1983

Дочь: Буряк Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: Крамаренко Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Валерий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
пос.Курумоч, Самарская область, Россия
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