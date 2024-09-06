Николай Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1877 ст.

Сын: Симеон Николаев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Николай Савельев и законная его жена Анна Андреева,православные
Смерть
Неизвестно

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