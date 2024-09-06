Николай Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
21.07.1877 ст.
Сын: Симеон Николаев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Деревни Нератовки крестьянин Николай Савельев и законная его жена Анна Андреева,православные
Смерть
Неизвестно