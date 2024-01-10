Халитов Гибадулла (Гыйбат)
Место рожденияд.Амирово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Амирово
Рождение ребёнка
1902
Сын: Халитов Галиулла Гибатович
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Равилова, Абзелиловский район
Рождение ребёнка
1906
Сын: Халитов Галимулла Гибадуллович (Гыйбатович)
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туктарова Хаерниса Гибадулловна (Гыйбатовна)
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Вазифа Гибадулловна (Гыйбатовна)
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Асма Гибадулловна (Гыйбатовна)
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Шахидулла Гибадуллович (Гыйбатович)
Мать ребёнка: Халитова ?
д.Амирово
Смерть
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района РБ