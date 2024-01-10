Халитов Гибадулла (Гыйбат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Гибадулла (Гыйбат)

Место рождения

д.Амирово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Амирово
Рождение ребёнка
1902

Сын: Халитов Галиулла Гибатович

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Равилова, Абзелиловский район
Рождение ребёнка
1906

Сын: Халитов Галимулла Гибадуллович (Гыйбатович)

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туктарова Хаерниса Гибадулловна (Гыйбатовна)

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Вазифа Гибадулловна (Гыйбатовна)

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Амирово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Асма Гибадулловна (Гыйбатовна)

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Шахидулла Гибадуллович (Гыйбатович)

Мать ребёнка: Халитова ?

д.Амирово
Смерть
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района РБ
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