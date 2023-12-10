Четверня Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1941
Сын: Четверня Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.?
Дочь: Морозова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.?
Сын: Четверня Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно