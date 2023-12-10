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Четверня Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1941

Сын: Четверня Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.?

Дочь: Морозова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.?

Сын: Четверня Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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