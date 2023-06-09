Трухнин МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

23.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1989

Отец: Трухнин СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область