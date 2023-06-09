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Трухнин МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Трухнин МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
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Место рождения
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения
23.08.1989
Пол
Мужской
Отец
Трухнин СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1960 г.р.
Мать
Трухнина (Салтаусова) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1989
Отец:
Трухнин СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать:
Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
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