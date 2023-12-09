Сорокин Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ольга Николаевна

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